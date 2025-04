Caso Garlasco: Procura Pavia ‘ricusa’ Giardina, difesa Stasi contro Garofano

Adnkronos

Pavia, 9 apr. La Procura di Pavia si scaglia contro la mediaticità sollevata dalla possibile riapertura del caso di Garlasco e ‘ricusa’ il genetista Emiliano Giardina ‘colpevole’, tempo fa, di aver rilasciato un’intervista tecnica al programma Le Iene. Un intervento sull’omicidio di Chiara Poggi, per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l’allora fidanzato Alberto Stasi, che lo renderebbe incompatibile a eseguire la perizia genetica su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima indagato per l’omicidio (in concorso).