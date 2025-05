Caso Garlasco: psicologo carcere, ‘Stasi cerca piacere in modi non convenzionali’

Adnkronos

Milano, 28 mag. Alberto Stasi, detenuto da dieci anni nel carcere milanese di Bollate per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, guarda con paura e speranza alla nuova inchiesta della Procura di Pavia che indaga nuovamente sul delitto di Garlasco del 13 agosto 2007. Un femminicidio per cui nel 2015 l’allora fidanzato è stato condannato a 16 anni di carcere – fine pena fissato al 31 ottobre 2029 – e che ora vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

In dieci anni, dopo essersi presentato al portone dell’istituto di Bollate, Stasi ha affrontato le difficoltà della vita dietro le sbarre, ha avuto accesso al lavoro esterno, ai permessi premi e dallo scorso aprile alla semilibertà. Tappe conquistate da detenuto modello che sta anche versando il suo risarcimento alla famiglia della vittima. Dalle relazioni della Sorveglianza emerge, però, la difficoltà a indagare “sull’ossessiva catalogazione e la abituale visione di materiale pornografico anche raccapricciante e violento” che per i giudici sembra la molla del delitto. “Colpisce anche come, nella valutazione dell’empatia ed emotività, non vi siano accenni – si legge – a quanto provato nel passato e nel tempo nei confronti dei genitori e parenti della vittima, o a sentimenti di rabbia, alle cause sottese e alle strategie di gestione”.