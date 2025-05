Caso Garlasco: sms Paola Cappa, ‘mi sa che abbiamo incastrato Stasi’

Adnkronos

Milano, 15 mag. “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”. È uno dei 280 messaggi che – secondo quanto riferisce il settimanale Giallo – sarebbero agli atti della nuova indagine della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 e per il quale l’allora fidanzato Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Si tratta di messaggi “inviati anni fa da Paola Cappa a un suo amico di Milano”. La cugina della vittima non è mai stata indagata.

