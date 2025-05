Caso Garlasco: tutti i dubbi sull’arma, martello di casa Poggi non combacia con ferite

Adnkronos

Milano, 15 mag. L’arma con cui è stata uccisa Chiara Poggi non è mai stata trovata. Di più: l’oggetto contundente con cui è stata colpita ripetutamente alla testa e al viso non è mai stato identificato con certezza. Quello che le sentenze, nei lunghi processi che hanno portato alla condanna in via definitiva a 16 anni di carcere dell’allora fidanzato Alberto Stasi per il delitto del 13 agosto 2007 a Garlasco, hanno escluso con certezza è che l’arma non può essere il martello che manca dalla villetta di via Pascoli. Elementi di cui bisognerà tener conto alla luce del ritrovamento di un martello e di altri attrezzi da lavoro trovati in un canale a Tromello, non lontano da Garlasco, su cui a breve inizieranno gli accertamenti dei carabinieri di Milano incaricati dalla procura di Pavia di effettuare le nuove indagini sul caso.

Un ritrovamento a quasi 18 anni dal caso che impone prudenza: gli oggetti recuperati dopo aver dragato l’area potrebbero non c’entrare nulla con il delitto – sebbene siano stati trovati nella zona indicata da un nuovo testimone – e se si esclude la possibilità di trovare tracce biologiche utili bisognerà utilizzare tecniche più complesse per riuscire a capire da quanto l’oggetto sospetto sia rimasto sul fondale melmoso. Il primo passo è sicuramente un confronto fotografico dell’oggetto recuperato che potrebbe essere riconosciuto oppure no da Giuseppe Poggi, il quale era stato piuttosto preciso nel descrivere l’arnese.