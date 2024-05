Caso Genovese: pm Milano, condannare a 3 anni e 4 mesi l’ex imprenditore

Adnkronos

Milano, 17 mag. I pm di Milano Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini hanno chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi e 20 giorni (in continuazione) per Alberto Genovese, l’ex imprenditore re delle start up già condannato a oltre 6 anni per stupro, chiamato a difendersi dall’accusa di aver abusato ripetutamente di due giovani, tra il marzo 2019 e il novembre 2020, nel suo appartamento in pieno centro a Milano. Presunti abusi che sarebbero stati messi a segno sempre con lo stesso schema, cioè droga, benzodiazepine e poi ore di violenze.

In questo processo, con rito abbreviato, Genovese è accusato anche di detenzione di materiale pedopornografico e di intralcio alla giustizia per aver tentato di convincere, con soldi e regali, una delle partecipanti alle feste a parlare di rapporti consenzienti.