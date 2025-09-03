Caso Grillo jr, salta sentenza: grave lutto per presidente della Corte

Adnkronos

Tempio Pausania, 3 set. Per un improvviso grave lutto che la notte scorsa ha colpito il presidente del collegio, salta oggi la sentenza del processo per presunto stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo e di suoi tre amici nei confronti di una studentessa italo-norvegese. Questa mattina erano previste le ultime controrepliche della difesa dei quattro imputati. E subito dopo il collegio, presieduto da Marco Contu, si sarebbe dovuto ritirare in camera di consiglio per emettere la sentenza.

La sentenza è stata rinviata al prossimo 22 settembre. L’udienza si aprirà alle 10.30 per le controrepliche delle difese e poi i giudici si ritireranno in camera di consiglio. Lo ha deciso la giudice a latere del processo, Marcella Pinna, dopo avere annunciato il rinvio per il lutto di Contu, che ha perso il figlio 20enne morto suicida.

“E’ una notizia sconvolgente e l’udienza è stata rinviata. Le parti che avrebbero dovuto concludere oggi, lo faranno il 22 settembre. Abbiamo apprezzato il senso del dovere del presidente ma proprio per questo abbiamo detto ‘no grazie'”. Così l’avvocata Giulia Bongiorno.

La ragazza italo-norvegese che nel 2019 ha denunciato Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi sarebbe stata presente alla lettura della sentenza che doveva essere emessa nel tardo pomeriggio. Già ieri la sua legale, Giulia Bongiorno, aveva annunciato la volontà di ‘Silvia’, nome inventato, di venire. Volontà confermata questa mattina.

Sul rinvio della sentenza del processo è scoppiata una polemica. “La presidente del Tribunale (Caterina Interlandi ndr) sostiene che si debba fare domani, ma domani magari si potrebbero celebrare i funerali”, ha spiegato Pinna. Gli avvocati in aula si sono rifiutati e hanno detto che è “inaccettabile solo pensarlo”. Ma arriva la secca smentita della presidente del Tribunale facente funzione, Caterina Interlandi, che raggiunta telefonicamente dai giornalisti ha spiegato: “Non ero presente in udienza, non faccio parte del collegio, non ho altro da dire. Non cercate polemiche inutili”. Quando le si fa notare che a dirlo in aula è stata la giudice a latere ha risposto seccamente: “Chiedetelo a lei”.