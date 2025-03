Caso Ramy: consulenza, ‘da carabinieri mai intenzione di speronare scooter’

Adnkronos

Milano, 12 mar. “Dall’analisi di tutti i video a disposizione in atti (da tutte le telecamere di sorveglianza acquisite e, in particolare, dalla dash cam della vettura dei carabinieri) non emerge mai alcuna intenzione di ‘speronare’ il veicolo in fuga o di farlo cadere; possibilità, questa, peraltro assolutamente concreta in diverse occasioni dell’inseguimento da parte dei carabinieri intervenuti, ma che non è mai stata attuata nel corso della concitata azione in esame (Nonostante le espressioni verbali connesse alla concitazione del drammatico inseguimento)”. Sono le conclusioni della consulenza cinematica disposta dalla Procura di Milano e affidata all’ingegnere Domenico Romaniello. La relazione attribuisce la responsabilità dell’incidente a Fares Bouzidi, già indagato per omicidio stradale, l’amico di Ramy Elgaml che guidava lo scooter.

