Caso Ramy: consulenza, inseguimento carabinieri corretto (2)

Adnkronos

Per il consulente le procedure legate agli inseguimenti che devono seguire le forze dell’ordine “sono state rispettate in quanto i carabinieri hanno cercato di intimare l’arresto della marcia al motoveicolo cercando di indurre il conducente del mezzo ad accostare a destra, hanno mantenuto lo stretto contatto visivo laddove non sussistevano le condizioni di sicurezza”.

L’analisi video “conferma che ciò è avvenuto in diversi tratti di viabilità del centro storico di Milano laddove la viabilità presentava calibri stradali particolarmente ridotti e vi era presenza di pedoni tale da non poter effettuare un inseguimento troppo ravvicinato”. Anche la procedura di non affiancarsi mai al veicolo inseguito, ma di porsi alle sue spalle è stata seguita “correttamente”. In conclusione, “l’operato del conducente dell’autovettura Giulietta nell’ambito dell’inseguimento, risulta essere stato conforme a quanto prescritto dalle procedure in uso alle forze dell’ordine”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA