Caso Resinovich: caccia al Dna dell’assassino, analisi su capelli trovati sul corpo (2)

Adnkronos

Che di omicidio si trattasse lo ha reso ben noto la Procura di Trieste lo scorso lunedì quando ha parlato della necessità di una “profonda rivalutazione dell’intero procedimento” dopo il deposito dell’autopsia le cui conclusioni – raccolte in due pagine – sono perentorie. La morte di Liliana Resinovich “è da collocarsi in via di elevatissima probabilità nella mattinata del 14 dicembre 2021” ed “è molto probabile che il corpo sia sempre rimasto nello stesso luogo in cui è stato ritrovato. Ciò è suffragato dalle evidenze scientifiche e dall’assenza di elementi indicativi di permanenza in altro luogo”. La causa di morte “è da ricondursi a una asfissia meccanica esterna (tecnicamente soffocazione, esterna diretta) contestuale o immediatamente successiva all’applicazione di lesività di natura contusiva (afferramenti, urti, compressioni, pugni, graffi) certamente al capo, alla mano destra e molto probabilmente ad altre sedi del corpo (torace e arti)”.

In parole semplici è stata prima picchiata e poi soffocata. “Le indagini microscopiche hanno rivelato che le contusioni indagabili hanno un’epoca di produzione molto prossima alla morte”. L’ipotesi che tali ferite possano essere attribuite “ad un evento accidentale risulta tecnicamente non prospettabile, delineando uno scenario in cui essi possono trovare una concreta e plausibile spiegazione tecnica solamente con l’avvenuto intervento di una terza persona. Non vi sono elementi tecnico scientifici che supportino l’ipotesi del suicidio”. Le evidenze “convergono a delineare uno scenario in cui solo una dinamica omicidiaria estrinsecatasi a mezzo di soffocazione esterna diretta trova concreta motivazione tecnica”, scrivono i medici legali Cristina Cattaneo, Stefano Vanin, Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone.