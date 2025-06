Caso Uss: giudici, ‘Chirakadze regista della fuga, padre di Artem deus ex machina’

Adnkronos

Milano, 23 giu. Dmitry ‘Dima’ Chirakadze, 54 anni, ha svolto un ruolo di “‘imprescindibile’ regia” nell’evasione di Artem Uss, figlio dell’oligarca Aleksandr vicino a Putin, evaso dai domiciliari a Basiglio, nel Milanese, nel marzo 2023 mentre era in attesa di essere estradato negli Usa. E’ quanto emerge nelle motivazioni con cui, lo scorso maggio, è stato condannato a tre anni e due mesi dal tribunale di Milano. E’ lui che intrattiene rapporti con l’oligarca Aleksandr Uss il “deus ex machina” nell’operazione di fuga.

Fuga che viene eseguita da un “commando”, non da un gruppo improvvisato di “scalzacani”, né aggiunge la giudice Ombretta Malatesta “dall’armata Brancaleone”. Per la giudice “sono proprio l’avvedutezza, l’intelligenza, le capacità prospettiche di Aleksander Uss – in uno con la delicatezza anche sul piano personale ed internazionale dell’operazione – i fattori che consentono di individuate in Dmitry Chirakadze il suo emissario, l’uomo su cui riponeva massima fiducia, colui che, sin dalle immediate battute dell’arresto di Artem, si era occupato della questione nel suo complesso, e che doveva essere ‘¡ suoi occhi e la sua bocca’” e che avrebbe dovuto incontrare i componenti del gruppo deputato all’evasione.