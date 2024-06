Catawiki lancia nuova funzionalità per migliorare piattaforma

Adnkronos

Roma, 27 giu. (Labitalia) – Catawiki, il principale marketplace online di oggetti speciali, introduce oggi una serie di nuove funzionalità, tra cui ‘Acquista subito’, per ampliare il proprio modello di business e dare la possibilità agli utenti di saltare l’asta e acquistare immediatamente l’oggetto dei propri desideri ad un prezzo fisso. Il 2023 – riporta una nota – si è chiuso all’insegna dei record per Catawiki che ha deciso dunque di continuare ad investire per migliorare la propria piattaforma e soddisfare le esigenze di più utenti possibili. Sono stati oltre 3 milioni gli oggetti venduti sul portale a livello globale, con una crescita di circa il 20% rispetto al 2022 e l’Italia si è confermata il primo mercato in termini di spesa tra i Paesi chiave in cui è presente l’azienda. Con la funzionalità ‘Acquista subito’ – si legge – Catawiki ha quindi lo scopo di attirare un nuovo gruppo di acquirenti che hanno meno familiarità con le aste. I primi risultati hanno già dato prova del suo successo: ad oggi, oltre 10 mila oggetti sono stati venduti attraverso questa nuova funzionalità, generando quasi 5 milioni di euro per i venditori e riducendo significativamente il tempo medio di vendita (50%), portandolo da 7 giorni a 3,5 giorni. Alcuni oggetti hanno già stabilito un record: un Rolex Explorer è stato venduto in meno di un minuto (57 secondi) e una Hermès Kelly, venduta per 25.000 euro, è stato l’oggetto più costoso venduto finora attraverso la nuova opzione d’acquisto. Inoltre, è stato riscontrato che gli oggetti che è possibile comprare immediatamente hanno attirato il doppio dei nuovi acquirenti rispetto a quelli presenti nelle aste tradizionali. Nel primo trimestre del 2024, dove si è iniziato a sperimentare la nuova funzionalità, Catawiki ha registrato un aumento del 20% dei venditori, attratti dall’opportunità di vendere più velocemente.

Anche in questo caso – riferisce la nota – l’Italia si è rivelata uno dei Paesi più attivi su Catawiki arrivando al secondo posto tra gli utenti più attivi che hanno comprato degli oggetti con la funzionalità ‘Acquista subito’ (quasi 17% del totale) spendendo quasi un milione di euro e al primo posto tra i venditori (più del 25% sul totale). Tra gli oggetti più ambiti, un Rolex Daytona è stato il più costoso, mentre una borsa Miu Miu e un paio di occhiali da sole di Chopard, quelli venduti più velocemente (in meno di un’ora). “Combiniamo il meglio di entrambi i mondi. Il modo in cui abbiamo impostato la funzionalità ‘Acquista subito’ soddisfa sia gli acquirenti che desiderano acquistare gli oggetti immediatamente, sia i collezionisti che amano il brivido di un’asta – ha dichiarato Frederik de Beer, Cco di Catawiki – Gli oggetti speciali acquistano sempre più interesse, anno dopo anno, e questa nuova funzionalità garantisce che Catawiki sia accessibile a tutti”.