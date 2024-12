Cazzaro (Regione Veneto): “Tecnologia mRna vincente”

Adnkronos

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) – “La tecnologia mRna ha dimostrato di essere vincente soprattutto per la velocità di introduzione. Per il sistema regionale rappresenta un’opportunità per gestire in modo tempestivo le nuove sfide che vengono avanti nel nostro scenario regionale e nazionale”. Lo ha detto Romina Cazzaro, direttore direzione programmazione sanitaria della Regione Veneto, in occasione all’expert advisory panel ‘L’innovazione della tecnologia mRna: dalle potenzialità scientifiche alle opportunità per la sanità regionale’, che si è svolto a Venezia. Un incontro realizzato con l’obiettivo di stimolare un confronto e un dibattito tra istituzioni, associazioni e professionisti della Sanità al fine di realizzare un documento in cui si individuino delle linee di indirizzo che promuovano l’uso della tecnologia mRna.

