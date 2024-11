Cecchettin: domani parola alla difesa, Turetta tornerà in aula

Adnkronos

Venezia, 25 nov. La pena che gli spetta con la speranza che il carcere assuma la sua funzione di rieducazione e possa permettere a Filippo Turetta, accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, di capire il disvalore del suo gesto e avere la possibilità – data sua giovane età (22 anni) – di riscattarsi. Non chiederanno altro i difensori, l’avvocato Giovanni Caruso e la collega Monica Cornaviera, che domani terranno la loro arringa davanti alla corte d’Assise di Venezia.