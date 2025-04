Cecchettin: giudici, ‘Giulia vittima del manipolatore Turetta ma non ne aveva paura’

Adnkronos

Milano, 8 apr. “Giulia era semmai intimorita per lo stato di salute del Turetta, ma tale timore, che affondava le radici sul senso di colpa e sulla personalità generosa della giovane ragazza, non si è mai declinato in uno stato grave e perdurante di ansia”. E’ uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 3 dicembre i giudici della Corte d’Assise di Venezia hanno condannato all’ergastolo, escludendo l’aggravante dello stalking e della crudeltà, lo studente per l’omicidio dell’ex fidanzata di Vigonovo.

“Giulia Cecchettin certamente era vittima delle condotte oggettivamente moleste, prepotenti e vessatorie del Turetta ma non aveva paura di lui: ed è proprio per questo motivo che era stata proprio lei a dare appuntamento all’ex fidanzato, proponendogli di accompagnarla a fare acquisti in vista della laurea” poche ore prima che lui la accoltellasse, per ben 75 volte, l’11 novembre 2023. “Dalla lettura delle chat tra i due ragazzi, perfino quelle degli ultimi giorni, si coglie perfettamente come Giulia, pur avendo capito che Turetta era ossessionato da lei, fosse del tutto inconsapevole della pericolosità dello stesso e non provasse alcun timore di lui: nei vari messaggi la ragazza si rivolge a lui con toni arrabbiati, forse esasperati per l’insistenza e per la ostinata impermeabilità del Turetta di fronte a ogni suo tentativo di affrancazione da quelle che ella stessa chiaramente percepiva essere pretese insensate” aggiunge la Corte.