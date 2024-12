Cecchettin: zio Giulia, ‘Filippo ha sbagliato e sta pagando’

Adnkronos

Venezia, 3 dic. “Filippo è l’assassino di mia nipote, penso che ha sbagliato completamente i principi della sua vita. Ha sbagliato e sta pagando”. Lo afferma Andrea Camerotto, zio materno di Giulia Cecchettin, pochi minuti dopo la sentenza della corte d’Assise di Venezia che ha condannato all’ergastolo Filippo Turetta, ex fidanzato della giovane, per omicidio aggravato dalla premeditazione, ma non dalla crudeltà e dallo stalking.

