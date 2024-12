Cecchettin: zio Giulia, ‘non perdonerò mai Turetta, è stato crudele’

Adnkronos

Venezia, 3 dic. “Io non sono per il perdono, non perdonerò mai chi ha ucciso mia nipote e non perdonerò mai chi fa del male alle donne”. Lo afferma Andrea Camerotto, zio materno di Giulia Cecchettin, in attesa della sentenza che vede alla sbarra l’ex fidanzato Filippo Turetta per omicidio aggravato, sequestro di persona e occultamento di cadavere.

“Prima non eravamo coscienti, si leggeva la notizia, si assaporava la disgrazia e si girava pagina, invece bisogna farsi delle domande” dice rispetto ai femminicidi che, anche nel 2024, sfiorano le centi vittime. “Per me Filippo non esiste” replica a chi gli chiede cosa vorrebbe dire all’imputato. “La crudeltà c’è stata. In quella mezz’ora poteva ritornare in sé e non lo ha fatto: è stato veramente crudele” chiosa lo zio della vittima fuori dall’aula del Palazzo di giustizia di Venezia.

