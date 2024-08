Celiachia, scoperto meccanismo che scatena reazione al glutine

Adnkronos

Roma, 12 ago. (Adnkronos Salute) – Scoperto il meccanismo che scatena la reazione al glutine. Un team di ricercatori, medici e ingegneri della McMaster University (Ontario) ha trovato – grazie a un modello dell’epitelio ricostruito in laboratorio – dove e come inizia la risposta immunitaria al glutine. Lo studio pubblicato su ‘Grastroenterology’ potrà aprire la strada anche a nuove terapie per la celiachia.

Secondo il lavoro “il rivestimento interno dell’intestino svolge un ruolo attivo nella risposta infiammatoria al glutine”. Fino a oggi si ipotizzava che la risposta infiammatoria responsabile della celiachia fosse limitata alla parete intestinale e coinvolgesse esclusivamente le cellule del sistema immunitario. Tuttavia, il nuovo studio ha rivelato un quadro molto più complesso. La stima della prevalenza della celiachia in Italia si aggira intorno all’1% (dati Iss), ed è stato calcolato che nella popolazione italiana il numero totale di celiaci si aggiri intorno ai 600.000, contro gli oltre 251.000 ad oggi diagnosticati.