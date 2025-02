Cerchiai: “Ops non ostile in nostre intenzioni, creerà valore per tutti”

Adnkronos

Milano, 7 feb. – L’ops di Bper su Pop Sondrio è “un’operazione che nelle nostre intenzioni non è certamente da considerarsi un’operazione ostile, e parte dalla considerazione dell’amministratore delegato della validità della Banca Popolare di Sondrio come banca capace di continuare a crescere e a svilupparsi in una logica vicina alla nostra e che ponga l’innovazione, cosa alla quale tutti, non solo noi dobbiamo sottrarci, ma che addirittura dobbiamo utilizzare come strumento positivo”. Lo ha detto il presidente di Bper Fabio Cerchiai durante la conferenza stampa di presentazione dell’offerta pubblica di scambio volontaria promossa dal Gruppo sulla totalità delle azioni di Banca Popolare di Sondrio.