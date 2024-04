Adnkronos

Cerimonia master accademico “D-ESG e Responsabile d’Impatto, il Magnifico Rettore Stefano Geuna : “Sostenibilità ed inclusione alla base della mission formativa dell’università”

Nel corso della cerimonia di presentazione del master accademico “D-ESG e Responsabile d’Impatto” che si sta svolgendo oggi a Torino, Rettore Stefano Geuna, è intervenuto per portare la sua preziosa testimonianza in rappresentanza dell’ateneo: “Questo Master rappresenta una interessante opportunità di formazione in linea con gli obiettivi e gli indirizzi del nostro Piano Strategico. Una […]

Di Redazione | 05 Aprile 2024