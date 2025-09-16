Chiesi, nel primo semestre ricavi in crescita a 1,86 mld (+13,2%)

Adnkronos

Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) – Il Gruppo Chiesi ha annunciato oggi i risultati finanziari per i 6 mesi che si sono conclusi il 30 giugno 2025. I ricavi hanno raggiunto 1,86 miliardi di euro, con una crescita di 201 milioni (+13,2% a tassi di cambio costanti) rispetto al primo semestre 2024. Il margine Ebitda si è confermato intorno al 30%, riflettendo una forte crescita delle vendite e una gestione disciplinata dei costi. “La performance positiva del primo semestre supporta le previsioni per l’intero anno 2025”, si legge in una nota. “Vediamo l’opportunità di superare le previsioni per il 2025, nonostante la volatilità valutaria e l’evoluzione delle politiche commerciali nel mercato statunitense”.

“Il primo semestre 2025 – commenta Giuseppe Accogli, Ceo del Gruppo Chiesi – rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso verso la creazione di valore condiviso, in linea con la missione e la visione del gruppo. La solida crescita dei ricavi, il controllo dei costi e gli investimenti continui in innovazione ci danno la stabilità necessaria per affrontare le sfide e cogliere le opportunità future”.

La performance positiva – informa la farmaceutica in un nota – interessa tutte le business unit e franchise: Air, Care e Rare. In particolare, la crescita è stata trainata dalla business unit Global Rare Diseases, che ha registrato una performance eccezionale con una crescita a doppia cifra (+31,4%). Gli Stati Uniti e i mercati emergenti continuano a ritmo sostenuto, confermando la presenza globale costruita dal gruppo negli ultimi anni. In particolare il mercato statunitense, spinto dalla forte performance della business unit Global Rare Diseases, ha registrato una crescita del 26% rispetto al primo semestre 2024, pari a 85 milioni di euro. Oggi gli Usa rappresentano quasi il 23% delle vendite del gruppo. Continua anche la crescita nel mercato europeo (+5%), trainato dall’ampliamento del portafoglio della franchise Air, nonostante l’impatto della concorrenza dei generici.

La posizione finanziaria netta del gruppo rimane solida, prosegue l’azienda. Nel primo semestre 2025 Chiesi ha investito capitali in innovazione, crescita e resilienza produttiva, creando valore per pazienti e stakeholder, e mantenendo al contempo robustezza patrimoniale. Rafforzati anche gli investimenti in R&S (pari a 409 milioni di euro, il 22% dei ricavi), con risorse focalizzate sulla pipeline e su partnership strategiche e acquisizioni finalizzate allo sviluppo di nuove soluzioni nelle tre principali aree di business.

Il gruppo ha investito significativamente anche per rafforzare la capacità e la resilienza produttive. Gli investimenti del primo semestre – principalmente industriali – ammontano a 170 milioni di euro, interamente finanziati con liquidità generata dalle operazioni. La rigenerazione del sito recentemente acquisito di Nerviano nel Milanese ha rappresentato il 46% della spesa totale del primo semestre. Il Biotech Center of Excellence di Parma, del valore di circa 400 milioni, è ora pienamente operativo, a testimonianza dell’impegno di Chiesi nel rafforzare la produzione europea e nel valorizzare il talento scientifico a beneficio dei pazienti di tutto il mondo. Questi investimenti – rimarca la società – rafforzano ulteriormente l’impegno del gruppo nella salute respiratoria, nel trattamento delle malattie rare e nella cura primaria grazie a soluzioni sanitarie sostenibili in linea con la strategia di sostenibilità e il percorso verso il traguardo Net Zero Emissions.