China Matters presenta: i musicisti e l’ispirazione della storia per il futuro

HANGZHOU, Cina, 13 dicembre 2024 /PRNewswire/ — L’11 novembre 2024 si è tenuto il Second Liangzhu Forum a Hangzhou, capitale della provincia orientale cinese dello Zhejiang. Svoltosi sotto il tema “scambi e apprendimento reciproco per un nuovo modello di progresso umano”, ha riunito oltre 300 funzionari culturali, diplomatici, studiosi, scrittori, archeologi e musicisti provenienti da oltre 60 paesi e regioni per esplorare ulteriormente le ricche risorse culturali di Liangzhu.

Durante il forum si sono tenuti vari sotto-forum e seminari internazionali su archeologia, letteratura, musica e arte, offrendo una piattaforma per dialoghi accademici interdisciplinari e transfrontalieri.

In questo episodio, il professor Li Youping del Conservatorio di musica di Wuhan, esperto di archeologia musicale, e il professor Bobby Borg del Music Industry Studies della University of Southern California, condividono le loro prospettive sull’intersezione tra musica e archeologia.

Il professor Li sottolinea l’importanza, per i musicisti, di visitare siti archeologici come le rovine di Liangzhu, per trarre ispirazione dal contesto storico e integrare questi elementi nelle creazioni musicali. Incoraggia una maggiore collaborazione tra musicisti e archeologi per esplorare nuove possibilità artistiche.

Il professor Borg condivide il suo fascino per gli strumenti musicali tradizionali cinesi, in particolare il flauto, che lo hanno profondamente colpito durante un concerto ad Hangzhou. Evidenzia il fascino unico di questi suoni, rivelando i suoi sforzi per ispirare gli studenti cinesi a integrare il ricco patrimonio culturale e gli strumenti tradizionali del loro paese nella produzione musicale contemporanea.

Curiosi di scoprire come musica e archeologia stimolano l’innovazione interdisciplinare? Guarda il video per saperne di più!

Video – https://www.youtube.com/watch?v=oNzS28fbyDs