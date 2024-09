CHiQ rinnova la sponsorizzazione degli eventi della Coppa del Mondo FIS e accoglie il campione di sci Andreas Wellinger come nuovo brand ambassador

Adnkronos

BERLINO, 9 settembre 2024 /PRNewswire/ — Il 6 settembre, in concomitanza con l’apertura dell’edizione di IFA 2024, CHiQ ha tenuto una cerimonia della firma presso il suo stand, ribadendo la sua partnership con FIS World Cup Events e la Federazione tedesca di sci (DSV). Questa iniziativa rafforza la presenza di CHiQ nel mondo dello sci e segna un nuovo capitolo per le sue attività di marketing sportivo.

All’evento hanno partecipato Liu Jiang, presidente di Changhong Holding Group Co., Ltd., e Helen Zhang, vicedirettore generale di Changhong Co., Ltd., accompagnati da molti altri dirigenti chiave. L’accordo è stato siglato da James Wu, direttore generale del Changhong International Brand Business Center, Heiko Krause, vicepresidente dell’Associazione sciistica tedesca, e dal campione olimpico di salto con gli sci Andreas Wellinger.

La Coppa del Mondo di sci FIS, evento annuale organizzato dalla Federazione Internazionale Sci e Snowboard (FIS), è una delle principali competizioni sciistiche a livello mondiale, capace di accendere un’immensa passione tra i giovani di tutto il mondo. Nel novembre 2023, CHiQ ha annunciato la sua partnership con FIS World Cup Events, creando un profondo legame con i fan di tutto il mondo e accrescendo significativamente il profilo internazionale del marchio.

Andreas Wellinger, due volte medaglia d’oro olimpica, che ha vinto anche due medaglie d’oro nella Coppa del Mondo di salto con gli sci FIS e un totale di otto medaglie d’argento nelle principali gare di sci, ha elogiato le soluzioni di prodotto innovative e intelligenti di CHiQ, sottolineandone la sinergia con i suoi valori di eccellenza e sfida incessante. Wellinger ha espresso entusiasmo per la collaborazione, prevedendo che avrebbe favorito scambi creativi e unito i mondi dinamici degli elettrodomestici intelligenti e dello sci professionistico.

Heiko Krause ha elogiato la rapida crescita europea di CHiQ, prevedendo collaborazioni fruttuose. James Wu ha sottolineato che il rinnovamento è fondamentale per l’espansione globale di CHiQ, con particolare attenzione per l’Europa. Grazie a questa partnership, CHiQ punta a sfruttare le sinergie, integrare le risorse e rafforzare il proprio marchio, valorizzando al contempo il fascino globale dello sci.

Attualmente, CHiQ opera in oltre 40 paesi e regioni, coprendo le principali economie. La sua solida presenza digitale su oltre 30 piattaforme di e-commerce tradizionali offre una gamma completa di prodotti che comprende TV, frigoriferi, condizionatori, lavatrici e monitor.

CHiQ è diventato anche uno sponsor importante di eventi sportivi internazionali che spaziano dal calcio alle corse, dallo sci al rugby, al tennis e molto altro, ampliando la propria influenza sulla scena sportiva mondiale. Attraverso l’adozione di una strategia di marketing sportivo completa, il marchio intende accrescere la propria notorietà internazionale e creare un profondo legame emotivo con i consumatori di tutto il mondo.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2499211/CHiQ_Renews_Sponsorship_of_FIS_World_Cup.jpg