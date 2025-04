Cinema, Biazzo (Unindustria): “Premio Film Impresa, un ponte tra industria e creatività”

Adnkronos

Roma, 9 apr. “Le imprese hanno iniziato a capire che il Premio Film Impresa è un modo importante per comunicare il proprio modo di fare impresa e per noi è una grandissima soddisfazione, siamo stati i precursori, abbiamo iniziato questo progetto che adesso vede all’interno anche Confindustria Nazionale. Abbiamo ricevuto più di 200 opere, ne abbiamo selezionate 38 e la giuria alla fine dirà quali sono i premiati, è stato veramente un lavoro difficile perché c’erano tantissimi film, di diverse durate, che portavano la storia delle aziende e il loro valore nei diversi territori. Questa per noi è una grande soddisfazione perché con questa iniziativa abbiamo avvicinato il mondo del cinema e della creatività alle aziende, ed è anche qualcosa di utile socialmente per far capire alla comunità quanto sia importante il ruolo del lavoro, delle imprese nelle varie comunità”. Lo ha dichiarato Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, intervenuto alla giornata d’esordio della terza edizione del Premio Film Impresa presso la Casa del Cinema di Roma.