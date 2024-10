Cinema: Daniel Day-Lewis torna a recitare per il figlio Ronan

Adnkronos

Roma, 2 ott.Daniel Day-Lewis torna a recitare e lo fa per l’esordio alla regia di suo figlio Ronan, dal titolo ‘Anemone’. L’attore aveva annunciato il suo ritiro dalle scene nel 2017, dopo l’uscita de ‘Il filo nascosto’ di Paul Thomas Anderson. Il film – targato Focus Features e Plan B di Brad Pitt – è scritto a quattro mani da Daniel e Ronan ed è descritto come un’esplorazione dei legami familiari tra padri, figli e fratelli.