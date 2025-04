Cinema, Luca Zingaretti: “Discreto esercizio per un regista condensare in uno spot tanti contenuti”

Adnkronos

Roma, 9 apr. “Cimentarsi in questa esperienza è stato molto interessante, soprattutto perché mi è stata data una grande libertà, tutto quello che ho fatto è stato sempre approvato con una grande apertura. Condensare in uno spot di un minuto tanti contenuti significa soppesarli bene, per un regista è anche un discreto esercizio”. Queste le parole dell’attore e regista Luca Zingaretti che ha ricevuto un Premio Speciale in occasione della terza serata del Premio Film Impresa presso la Casa del Cinema di Roma.