Cisco Data Privacy Benchmark Study 2025: nell’era dell’IA la gestione della privacy diventa più complessa

Adnkronos

– La nuova edizione del Data Privacy Benchmark Study di Cisco evidenzia una crescente fiducia nei fornitori globali per proteggere e rendere sicuri i dati

L’84% degli intervistati italiani sostiene le normative sulla privacy, riconoscendone l’impatto positivo sulle attività aziendali

Sebbene il 97% degli intervistati italiani confermi che la spesa sulla privacy fornisca ritorni superiori ai costi, le aziende prevedono che nel prossimo anno risorse e investimenti si sposteranno probabilmente verso l’intelligenza artificiale.

La dimestichezza con l’IA è in crescita, in modo particolare con l’IA generativa per il 63%, ma la preoccupazione per i rischi continua a crescere

“La privacy e la corretta governance dei dati sono fondamentali per un approccio responsabile all’IA”, ha dichiarato Dev Stahlkopf, Chief Legal Officer di Cisco. “Gli investimenti in materia di privacy costituiscono una base essenziale, che abilita una governance efficace dell’Intelligenza Artificiale”.

“La spinta verso la localizzazione dei dati riflette il crescente orientamento al tema della sovranità dei dati”, ha dichiarato Renzo Ghizzoni, Country Leader Sales Security di Cisco Italia. “Tuttavia, un’economia digitale globale si basa su flussi di dati transfrontalieri affidabili. Framework interoperabili come il Global Cross-Border Privacy Rules Forum avranno un ruolo fondamentale nel favorire la crescita, affrontando efficacemente i problemi cruciali di privacy e sicurezza”.

Creare fiducia attraverso la conformità: il vantaggio di business delle leggi sulla privacy

Privacy: la base fondamentale per un’Intelligenza Artificiale Responsabile nell’era dell’IA Generativa

IA e Privacy: catalizzatori di crescita e fedeltà dei clienti

Questa ottava edizione del Data Privacy Benchmark Study 2025 di Cisco evidenzia anche la necessità per le aziende, in un mondo alimentato dall’IA, di bilanciare l’archiviazione locale dei dati, le competenze globali e la privacy, oltre a sottolineare la necessità di considerare la governance dei dati come un investimento strategico essenziale per allineare le strategie di IA alla privacy, garantendo una crescita sostenibile e la fiducia dei consumatori.