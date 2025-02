Cision e PRWeek presentano il 2025 Comms Report: l’adozione dell’IA accelera mentre i leader delle comunicazioni acquisiscono maggiore influenza nella C-Suite

Adnkronos

L’ottavo rapporto annuale evidenzia i principali cambiamenti del settore, tra cui strategie basate sull’IA, l’emergere di influencer tra i dipendenti e le crescenti aspettative nei confronti dei team di comunicazione

CHICAGO, 25 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Cision, leader mondiale nelle soluzioni di comunicazione e di media intelligence, in collaborazione con PRWeek, ha annunciato oggi la pubblicazione del 2025 Comms Report, che offre un’analisi approfondita dell’evoluzione del panorama delle PR e delle comunicazioni aziendali.

Basato su approfondimenti di oltre 300 professionisti del settore negli Stati Uniti e in Canada, il rapporto di quest’anno rivela come l’IA stia trasformando il settore, come i leader delle comunicazioni stiano svolgendo un ruolo più strategico nella C-suite e gli influencer dei dipendenti stiano ridefinendo la credibilità del marchio.

“Il 2025 Comms Report getta uno sguardo in profondità sulle forze che stanno plasmando il nostro settore, dalla crescente adozione e integrazione dell’IA nelle strategie di comunicazione alla ridefinizione dell’influenza”, ha affermato Guy Abramo, amministratore delegato di Cision. “Queste informazioni forniscono ai professionisti delle pubbliche relazioni e della comunicazione le informazioni di cui hanno bisogno per rimanere all’avanguardia in un ambiente mediatico e aziendale sempre più complesso”.

Principali risultati del 2025 Comms Report:

“Il mondo è cambiato notevolmente da quando abbiamo lanciato questo rapporto per la prima volta otto anni fa, e il settore delle comunicazioni ha dovuto evolversi di pari passo”, ha affermato Gideon Fidelzeid, Vice Presidente di PRWeek. “I risultati di quest’anno restituisce l’immagine di una professione che non solo si sta adeguando, ma sta anche prosperando, dimostrando la sua crescente influenza e il suo ruolo fondamentale nel successo aziendale e nell’innovazione”.

Il 2025 Comms Report è una risorsa essenziale per i professionisti delle relazioni pubbliche e della comunicazione che desiderano anticipare i cambiamenti del settore, ottimizzare le proprie strategie e generare un impatto aziendale significativo.

Scarica il rapporto completo qui: 2025 Comms Report

Informazioni su Cision

Cision è leader mondiale nelle soluzioni di comunicazione, coinvolgimento e intelligence per i consumatori e i media. Offriamo ai professionisti di PR e comunicazione aziendale, marketing e social gli strumenti necessari per eccellere nel mondo odierno basato sui dati. La nostra vasta competenza, le partnership esclusive sui dati e i prodotti pluripremiati – CisionOne, Brandwatch e PR Newswire – consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l’84% delle aziende Fortune 500, di vedere ed essere viste, comprendere ed essere comprese dal pubblico che più conta.

Per richieste di informazioni da parte dei media contattare:Pubbliche Relazioni CisionCisionPR@cision.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2625269/Cision_2025_Comms_Report.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2626058/Biggest_Comms_Challenges_2025jpg.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2075643/cisionlogo.jpg