Cision e Reddit annunciano una partnership ampliata per offrire dati più approfonditi e utili sui social

Adnkronos

Il nuovo accordo fornisce accesso alle conversazioni dei consumatori non filtrate attraverso il flusso di dati completo di Reddit

CHICAGO, 27 marzo 2024 /PRNewswire/ — Cision, leader nello sviluppo di soluzioni per il settore consumer e media intelligence, e Reddit, sede di centinaia di migliaia di comunità online, conversazioni infinite e autentica connessione umana, oggi hanno annunciato un ampliamento della loro partnership. Attraverso questa collaborazione, i clienti Cision e Brandwatch otterranno un accesso più ampio all’API Reddit Data, sbloccando dati approfonditi, preziosi, in tempo reale che alimentano strategie di marketing e comunicazione più intelligenti.

Con oltre 73 milioni di utenti attivi ogni giorno in tutto il mondo, Reddit offre una piattaforma unica in cui comunità appassionate si impegnano in discussioni organiche – su marchi, prodotti e tendenze del settore – che hanno il potere di guidare il ciclo delle notizie, modellare l’opinione pubblica e influenzare i mercati. Integrando i dati di Reddit nella suite di prodotti Cision, i clienti avranno la comprensione più completa possibile del comportamento, delle conversazioni e delle preferenze dei consumatori in tempo reale.

“Cision fa parte di un gruppo scelto di partner che accedono a tutta la potenza dei dati su Reddit”, afferma Jonathan Flesher, Vicepresidente Business Development & Partnerships Reddit. “L’accesso ampliato a conversazioni pubbliche autentiche consente a Cision di fornire ai propri clienti un quadro più completo del sentimento e delle tendenze online”.

Questa collaborazione fornisce ora ai brand dati più approfonditi sul pubblico, alimentando al tempo stesso una pipeline di innovazioni. Sfruttando l’API Reddit Data, Cision prevede di potenziare lo sviluppo delle sue tecnologie proprietarie di analisi della reputazione del marchio e del pubblico basate sull’IA nell’intera suite di prodotti. Ciò garantirà che i professionisti delle pubbliche relazioni, gli esperti di marketing e i ricercatori possano sfruttare i progressi più recenti del mercato per ottenere un vantaggio competitivo.

“Guardiamo con fiducia all’espansione della nostra preziosa partnership con Reddit e all’opportunità di fornire ai nostri clienti i dati approfonditi e utili di cui hanno bisogno per prendere decisioni strategiche alla velocità dei social”, afferma Cali Tran, CEO di Cision. “Le conversazioni autentiche a livello di marchio che hanno luogo in Reddit rafforzano l’impegno di Cision nell’offrire le piattaforme per il settore consumer e media intelligence più complete disponibili oggi sul mercato”.

Informazioni su CisionCision è il leader globale nello sviluppo di soluzioni di comunicazione, coinvolgimento e intelligence per consumatori e media. Forniamo ai dipartimenti di PR e comunicazione aziendale, marketing e social media gli strumenti necessari per eccellere nel mondo odierno guidato dai dati. La nostra vasta competenza, le partnership esclusive sui dati che stringiamo e i nostri prodotti pluripremiati – CisionOne, Brandwatch e PR Newswire – consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l’84 % delle aziende Fortune 500, di vedere ed essere viste, comprendere ed essere comprese dal pubblico che più conta per loro.

Informazioni su RedditReddit è una comunità di comunità. Si basa su interessi, passione e fiducia condivisi ed è sede delle conversazioni più aperte e autentiche su Internet. Ogni giorno, gli utenti di Reddit inviano, votano e commentano gli argomenti a cui tengono di più. Con oltre 100.000 comunità attive e oltre 73 milioni di visitatori unici attivi ogni giorno, Reddit è una delle maggiori fonti di informazioni su Internet. Per ulteriori informazioni visitare redditinc.com.

Nota Questa partnership estesa non modifica i Termini dell’API Data di Reddit o i Termini per gli sviluppatori, che stabiliscono che i contenuti a cui si accede tramite l’API Data di Reddit non possono essere utilizzati per scopi commerciali senza l’approvazione di Reddit. L’accesso all’API rimane gratuito per l’utilizzo non commerciale al di sotto della soglia pubblicata.

Informazioni di contattoPer richieste di informazioni da parte dei media contattare:Cision Public RelationsCisionPR@cision.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1536983/Cision_Logo.jpg