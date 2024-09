Cision ottiene i massimi riconoscimenti dopo il lancio globale di CisionOne, rafforzando la leadership nell’innovazione tecnologica delle comunicazioni

Adnkronos

CisionOne si aggiudica prestigiosi premi del settore, rafforzando la sua posizione di leadership globale e stabilendo nuovi standard nel monitoraggio dei media, negli insight e nel social listening.

CHICAGO, 24 settembre 2024 /PRNewswire/ — Cision, leader mondiale nei settori dell’intelligence sui media, del monitoraggio dei marchi e delle comunicazioni strategiche, annuncia il suo recente successo – il conseguimento di due prestigiosi riconoscimenti del settore. Dopo il riuscito lancio della sua piattaforma di punta CisionOne nei principali mercati globali, Cision è stata premiata agli Stevie Awards e ai MarTech Breakthrough Awards per la sua soluzione di PR e comunicazione migliore della categoria, a dimostrazione del suo impegno verso l’innovazione, l’accessibilità e l’esperienza utente.

Riconoscimenti del settore

Le vittorie in queste categorie altamente competitive rafforzano l’impegno di Cision nel fornire ai professionisti delle pubbliche relazioni, della comunicazione e del marketing soluzioni all’avanguardia basate sui dati che favoriscano la crescita e il successo dei marchi in tutto il mondo.

Sin dal suo lancio CisionOne è stata elogiata per la sua piattaforma intuitiva e le integrazioni con l’IA nonché per i modi innovativi in cui consente ai professionisti della comunicazione e delle vendite di tenere il polso della situazione riguardo non solo ai loro marchi ma anche ai loro settori in generale. “Abbiamo creato CisionOne per risolvere le sfide concrete dei professionisti delle comunicazioni e delle pubbliche relazioni e per cogliere opportunità in tempo reale. Questi premi sono una grande conferma”, ha affermato Dylan Vidal, Direttore prodotti globali CisionOne. “Guardiamo con fiducia all’opportunità di introdurre nuovi strumenti di IA, per il flusso di lavoro e di automazione che sosterranno il ruolo del team delle comunicazioni nel 2025”.

CisionOne ora accessibile ai professionisti delle comunicazioni e delle pubbliche relazioni nei principali mercati globali

Sulla scia del successo del lancio negli Stati Uniti a ottobre 2023, CisionOne ha continuato a introdurre la soluzione in Canada, nel Regno Unito, nelle regioni DACH e Asia-Pacifico e, più di recente, nei paesi nordici, contribuendo a creare opportunità per i professionisti delle relazioni pubbliche e delle comunicazioni e a plasmare ulteriormente il futuro del settore delle comunicazioni. Il lancio sul mercato francese è previsto per l’inizio di ottobre.

Per saperne di più su CisionOne: cision.com/cisionone/.

Informazioni su Cision Cision è leader mondiale nelle soluzioni di intelligence, coinvolgimento e comunicazione per consumatori e media. Offriamo ai professionisti delle PR e comunicazione aziendale, marketing e social gli strumenti necessari per eccellere nel mondo odierno basato sui dati. La nostra profonda competenza, le partnership esclusive sui dati e i prodotti pluripremiati – CisionOne, Brandwatch e PR Newswire – consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l’84% delle aziende Fortune 500, di vedere ed essere viste, comprendere ed essere comprese dal pubblico più importante per loro.

Informazioni di contatto Per richieste di informazioni da parte dei media contattare:Pubbliche relazioni CisionCisionPR@cision.com

