Classifica Gras, Roma Tor Vergata prima in Italia in scienze infermieristiche

Roma, 12 nov. (Adnkronos Salute) – Nella classifica Global Ranking of Academic Subjects (Gras), elaborata dall’organizzazione indipendente Consultancy, Scienze Infermieristiche di Roma Tor Vergata conquista il primo posto tra le università italiane e si piazza settima in Europa. Un risultato straordinario che celebra l’eccellenza di Tor Vergata in un settore chiave per la salute e il benessere della società. A livello mondiale, il corso di laurea dell’ateneo romano – si legge in una nota – si attesta tra il 51° e il 75° posto: un traguardo che certifica l’impatto globale e l’alto valore della ricerca prodotta. Nell’ambito di tutte le discipline dell’Ateneo, Scienze Infermieristiche ottiene il ruolo di punta nella classifica Global Ranking of Academic Subjects.

“Questo risultato è una testimonianza dell’eccellenza e dell’impegno costante del nostro Ateneo nel fornire un’istruzione di alta qualità e nel promuovere una ricerca all’avanguardia – dichiara Nathan Levialdi Ghiron, rettore di Roma Tor Vergata – Siamo fieri di vedere il nostro lavoro riconosciuto a livello nazionale e internazionale, e continueremo a investire in risorse e progetti che sostengano lo sviluppo delle scienze infermieristiche e delle altre discipline”. Aggiunge Rosaria Alvaro coordinatrice del corso di Laure in Scienze infermieristiche di Roma Tor Vergata: “Essere leader in Italia e tra le prime dieci università in Europa è motivo di grande orgoglio per il nostro Ateneo. Questo successo è frutto dell’impegno collettivo di tutto il gruppo delle Scienze Infermieristiche, che include un altro docente, Ercole Vellone, e quattro ricercatori: Gianluca Pucciarelli, Valentina Zeffiro, Francesco Zaghini e Rocco Mazzotta. Tutti questi colleghi, insieme ai loro assegnisti, borsisti e dottorandi, sono continuamente impegnati a rispondere alle sfide sanitarie globali e a formare professionisti della salute capaci e preparati – continua – Un ringraziamento particolare va anche al personale tecnico-amministrativo della segreteria didattica e amministrativa”.