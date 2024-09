Codere, nel II trim. fatturato di 309 mln di euro

Adnkronos

Roma, 9 set. Codere, multinazionale leader nel settore dell’intrattenimento e dei giochi, ha registrato nel secondo trimestre del 2024 un fatturato pari a 309 milioni di euro, che mostra un calo del 10% su base annua, mentre l’ebitda normalizzato è diminuito di 12 milioni di euro, raggiungendo i 39 milioni di euro. Tali scostamenti sono in gran parte dovuti alla situazione macroeconomica sfavorevole dell’Argentina, caratterizzata da una significativa svalutazione della moneta e da una contrazione dei consumi, che ha avuto un impatto notevole sui risultati del gruppo (40 milioni di euro di ricavi nel trimestre, il 45% in meno dello stesso periodo dell’anno precedente). Tuttavia, nelle ultime settimane si è osservata una parziale ripresa, con un aumento del reddito superiore all’inflazione, il che fa ipotizzare che la seconda metà potrebbe segnare un punto di svolta positivo. Lo rende noto Codere in un comunicato.

In Messico, nonostante la normalizzazione della maggior parte delle attività, persistono alcune restrizioni minori che hanno influito sulla redditività del business nel trimestre (6,6 milioni di euro di Ebitda rettificato nel trimestre, il 50% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Nonostante ciò, si iniziano a vedere anche segnali di ripresa, il che rafforza l’aspettativa di una performance più solida nei prossimi mesi.

Nonostante la Spagna abbia registrato ricavi leggermente inferiori rispetto all’anno precedente, l’ebitda è cresciuto del 3%, evidenziando un miglioramento della redditività. Codere Online, dal canto suo, continua a distinguersi con una crescita dei suoi ricavi del 39% su base annua, raggiungendo 54 milioni di euro nel trimestre. In Messico, i ricavi di Codere Online sono cresciuti del 57% su base annua raggiungendo 28,2 milioni di euro, mentre in Spagna la crescita è stata del 25%, raggiungendo 21,8 milioni di euro.

Per quanto riguarda la posizione di cassa, la compagnia ha chiuso il trimestre con una situazione solida, contando su 55 milioni di euro nel retail e 40 milioni di euro in Codere Online, incrementati dalla ricezione di 20 milioni di euro a luglio come parte del processo di ricapitalizzazione del gruppo. La società ha mantenuto una strategia conservativa nella gestione della liquidità, in attesa della conclusione del processo di ricapitalizzazione.