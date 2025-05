Codice strada: Eurispes, ok a sanzioni più severe per alcol e telefonini

Adnkronos

Roma, 29 mag. Gli italiani promuovono il nuovo codice della strada. Secondo il Rapporto Italia 2025 dell’Eurispes, il 76,9 per cento infatti è favorevole all’introduzione di sanzioni più severe per chi guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti, così come per l’utilizzo del cellulare alla guida (74 pc). Per quanto riguarda la regolamentazione introdotta per i monopattini, che hanno obbligo di assicurazione, codice identificativo e uso del casco, il 67,2 per cento dei cittadini sono favorevoli. Sì dal 68,6 per cento all’introduzione di regole più restrittive per i neopatentati.

