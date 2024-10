Como: domani interrogatorio convalida per 17enne fermato per omicidio Montini

Adnkronos

Milano, 24 ott. Si terra domani, venerdì 25 ottobre, l’interrogatorio di convalida del 17enne fermato lunedì sera per l’omicidio di Candido Montini, ucciso il 24 settembre nella frazione Catasco di Garzeno (Como), il quale giorno prima avrebbe litigato con la vittima, perché si sarebbe rifiutato di cambiargli 300 euro, ritenuti falsi dalla vittima.

Domani, in mattinata, il minore – detenuto al Beccaria – comparirà davanti a giudice. Contro il ragazzo ci sarebbero le sue tracce biologiche repertate su un coltello trovato poco distante dal luogo del delitto; omicidio di cui il 17enne nega ogni responsabilità. Ieri, davanti al pm del tribunale per i Minorenni di Milano, si è nuovamente avvalso della facoltà di non rispondere.

