Como: polizia intensifica controlli, un arresto e una denuncia

Adnkronos

Milano, 8 apr.Con l’aumento del flusso turistico, la polizia di Stato di Como ha intensificato ulteriormente il controllo del territorio sia in città che nella prima cintura urbana. Sabato mattina le volanti sono intervenute presso lo stabile in disuso ex Ticosa di via Grandi rintracciando 2 cittadini extracomunitari sprovvisti di documenti che bivaccavano all’interno dello stabile. Si tratta di un 25enne di origine marocchinoa, senza fissa dimora, irregolare, con svariati alias, con precedenti di polizia per reati inerenti l’immigrazione e invasione di terreni. A suo carico pendeva un’espulsione del prefetto di Como, con relativo ordine del questore, emesso nello scorso mese di marzo e non ottemperato nei 7 giorni previsti. E’ stato denunciato in stato di libertà.