Concerto Capodanno Roma, Mahmood si sfila: “No a censura Tony Effe”

Adnkronos

Roma, 18 dic. Anche Mahmood non sarà al concerto di Capodanno a Roma al Circo Massimo per protestare contro l’esclusione di Tony Effe. Lo annuncia lo stesso cantante su Instagram: “Ho aspettato fino all’ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione di Tony Effe dal Capodanno di Roma. Ritengo sia una forma di censura per cui decido anche io di non partecipare al Capodanno della Capitale. Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d’arte possa essere discussa e criticata, ma non deve esistere censura”, ha scritto Mahmood.

Tony Effe aveva tentato di gettare acqua sul fuoco, con una storia sul proprio profilo Instagram: “Sono onorato di cantare al Circo Massimo nella mia città. Voglio ringraziare il Comune per questa opportunità”, aveva scritto il rapper prima della decisione del Campidoglio di non farlo salire sul palco, “rispetto e amo tutte le donne e mi dispiace che qualcuno ancora pensi il contrario. Roma ci vediamo a Capodanno”.