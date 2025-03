Confindustria Nautica, accolta all’unanimità domanda adesione gruppo Azimut Benetti

Adnkronos

Roma, 5 mar. Il Consiglio di Presidenza dell’Associazione Nazionale di Settore, che si è riunito oggi, ha approvato all’unanimità l’ammissione a Socio del Gruppo Azimut | Benetti. “Sono stato eletto nel 2019 con il mandato di unificare sotto una forte rappresentanza associativa tutta la filiera del settore” ha sottolineato il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi. “Sono orgoglioso, all’approssimarsi del termine del mio mandato, del raggiungimento completo di tale obiettivo con il ritorno in Associazione del Gruppo Azimut | Benetti. e sottolineo con soddisfazione l’adozione all’unanimità della delibera di ammissione da parte degli Organi statutari”, ha aggiunto.