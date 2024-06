Constellation Network avvia una collaborazione strategica con Forward Edge-AI incentrata su soluzioni affidabili destinate al settore dell’IA e basate sulla tecnologia della blockchain

Adnkronos

SAN FRANCISCO, 11 giugno 2024 /PRNewswire/ — Constellation Network, blockchain americana e rete decentralizzata su misura per l’adozione del web3 a livello aziendale e federale, oggi annuncia l’allineamento strategico con Forward Edge-AI per affrontare i rilevanti problemi di integrità dei dati che affliggono gli algoritmi e i risultati dell’intelligenza artificiale.

Constellation Network e Forward Edge-AI, riconosciuti come innovatori dell’AI e della tecnologia della blockchain nel governo federale, uniscono le forze per garantire un futuro sicuro e affidabile per l’AI. Le rispettive tecnologie combinate promettono un approccio standardizzato alla convalida dei dati utilizzati negli algoritmi dell’AI e garantiscono sia l’attribuzione della fonte, sia la protezione contro le manomissioni.

“La rapida crescita dell’AI ha messo in evidenza problemi importanti, in particolare relativi all’approvvigionamento dei dati e all’integrità degli algoritmi”, commenta Ben Jorgensen, amministratore delegato di Constellation Network. “I modelli linguistici di grandi dimensioni mancano di un’attribuzione solida, e questo porta a dover fare affidamento su dati non verificati. La nostra soluzione blockchain scalabile è in grado di convalidare la fedeltà dei dati e gli output in modo conveniente e a livello aziendale. Il partenariato con Forward Edge-AI, azienda con un forte pedigree federale, è stata una scelta naturale”.

Storicamente, è stato difficile bilanciare velocità, scalabilità e sicurezza per quanto riguarda le soluzioni basate sulla blockchain. Hypergraph Transfer Protocol di Constellation Network affronta questi problemi e ha ottenuto l’approvazione dell’Air Force Research Laboratory in quanto soluzione “sicura, scalabile e approvata dal Dipartimento della Difesa”. Questo robusto protocollo ha rappresentato un fattore chiave nella decisione di collaborare presa da Forward Edge-AI.

Eric Adolphe, amministratore delegato di Forward Edge-AI, dichiara: “La nostra partnership strategica con Constellation Network consente a Forward Edge-AI di migliorare sicurezza e resilienza dei modelli AI/ML, aumentandone affidabilità e fiducia per le applicazioni DoD e FINTECH mission critical”.

Questa partnership rappresenta una pietra miliare significativa e sottolinea l’importanza della fiducia e della trasparenza nell’AI. Grazie all’impegno collaborativo presso il National DigiFoundry, gestito da Forward Edge-AI e dalla University of Texas di San Antonio, stanno sviluppando soluzioni basate sulla blockchain specifiche per le applicazioni che stanno già richiamando l’attenzione delle più importanti agenzie federali.

