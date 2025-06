Consumi, AliExpress: il 51,2% italiani aspetta le promozioni stagionali per acquisti vantaggiosi

Adnkronos

Milano, 16 giu.Il Consumer Insights Report 2025 di AliExpress “rivela che gli italiani sono sempre più attenti alle offerte e alle promozioni durante gli acquisti online”. Lo si legge in una nota. Oltre un italiano su due (51,20%) dichiara di preferire aspettare le promozioni stagionali per fare acquisti vantaggiosi, a conferma di un forte interesse per le occasioni, in particolare nelle categorie degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo.

Quando si tratta di confrontare i prezzi, “gli italiani si concentrano maggiormente su alcune categorie. Al primo posto ci sono abbigliamento, intimo, pigiami e calzature (29,27%), seguiti da alimentari e bevande (26,67%). Altre categorie dove il confronto prezzi è particolarmente frequente sono elettrodomestici ed elettronica di consumo (21,73%) e bellezza e salute (18,07%)”. Gli italiani si dimostrano selettivi e spesso attendono il momento giusto per fare un acquisto. La categoria per cui si aspetta di più uno sconto è “abbigliamento, intimo, pigiami e calzature” (791%), seguita da “elettrodomestici ed elettronica di consumo” (76%) e “telefoni e telecomunicazioni” (751%).

Tra i metodi preferiti per accedere agli sconti, il 51,20% degli italiani sceglie di aspettare le promozioni stagionali, mentre il 42,40% sfrutta programmi fedeltà e premi. Un ulteriore 30,07% utilizza codici sconto al momento del pagamento, mentre il 28,47% approfitta delle offerte tramite le app dei brand. Inoltre, il 23,53% utilizza siti di cashback per ottenere rimborsi sugli acquisti. Sara Zheng, Marketing Director di AliExpress per Italia e Spagna, ha commentato: “Questo report ci aiuta a comprendere meglio come gli italiani affrontano lo shopping online e le strategie che utilizzano per ottenere il massimo dai propri acquisti. AliExpress continua a migliorarsi per rispondere alle esigenze degli utenti, offrendo promozioni mirate e vantaggiose”.