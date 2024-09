Consumi, Brisigotti (Coop): “Garantire più convenienza salvaguardando qualità e sostenibilità”

Adnkronos

Milano, 10 set. – “Dal punto di vista dei consumi, la scelta fatta già tempo è quella di offrire al consumatore un forte sviluppo dei prodotti con il nostro marchio, al fine di riuscire a coniugare un prezzo più basso alla salvaguardia dei livelli di qualità e di sostenibilità, che con le nostre politiche siamo in grado di offrire”. Così Domenico Brisigotti, direttore generale di Coop Italia, in occasione della presentazione del Rapporto Coop 2024 ‘Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani’.

Convenienza e qualità rappresentano “un unicum rispetto al panorama europeo”, spiega Brisigotti. E i risultati delle politiche applicate da Coop sono molto apprezzati dal consumatore: “Segno che la scelta è giusta e che può effettivamente contribuire alla riduzione della spesa per le famiglie”, sottolinea il direttore generale di Coop Italia.