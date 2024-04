Conti pubblici: Giorgetti,’dialogo proficuo per uso efficace e sostenibile risorse’**

Adnkronos

Roma, 3 apr. “Auspico un dialogo proficuo” per “aggiornare l’assetto normativo” per individuare gli strumenti “per uso attento efficace e sostenibile risorse pubbliche”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione davanti alle commissioni Bilancio congiunte sulla riforma della governance Ue.

La riforma delle regole di bilancio europee “richiede una attenta riflessione sugli strumenti e le procedure che abbiamo finora utilizzato nella programmazione e nella gestione degli aggregati di finanza pubblica”, afferma.

