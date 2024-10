Adnkronos

Milano, 3 ott. Anas “esprime piena fiducia nell’operato della magistratura e sta fornendo tutta la necessaria collaborazione alle autorità”. E’ quanto si legge in una nota della società (non indagata) in merito all’inchiesta della procura di Milano relativa a presunte tangenti relative ad alcuni appalti banditi su strade della Lombardia e del Nord-Est.

