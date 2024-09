Corruzione: blitz polizia Piacenza in quattro province, 16 indagati e perquisizioni**

Adnkronos

Piacenza, 18 set. È in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione anticorruzione della polizia di Piacenza, coordinata dalla locale procura della Repubblica, che coinvolge dipendenti pubblici, imprenditori e liberi professionisti, nelle province di Piacenza, Parma, Pavia e Lodi.

Come fa sapere la polizia sono in corso di esecuzione perquisizioni a carico di 16 persone, indagate a vario titolo per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, concussione e falso in atto pubblico. Le misure si inseriscono, fa sapere la polizia, “nell’ambito di un’indagine concentrata sulle condotte di alcuni dipendenti del Dipartimento di sanità pubblica – impiantistica ed antinfortunistica dell’Ausl di Piacenza che, affiancati da liberi professionisti, agirebbero dietro ricompensa per fornire certificazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per agevolare gli imprenditori nella risoluzione di problematiche inerenti agli infortuni sul lavoro avvenuti nelle loro aziende”.

