Corruzione: difesa Toti, ‘faremo ricorso al Riesame dopo no revoca domiciliari’ (2)

Ci vorrà tempo, anche forse un mese, perché il tribunale del Riesame possa vagliare l’istanza che la difesa di Toti si appresta a presentare contro un provvedimento che “manca di solide motivazioni e ripete le cose già dette. Soprattutto, sotto il profilo della pericolosità, passa questa idea che chi è indagato, non condannato, sia pericolo quasi all’infinito. Voglio capire fino a quanto dura la pericolosità tenuto conto che nella decisione si fa addirittura riferimento a possibili elezioni del 2025” spiega l’avvocato Savi. Per il difensore, la giudice non ha tenuto conto delle cose dette durante l’interrogatorio ai pm e scritte nell’istanza di revoca, né che sulla barca di Spinelli “l’uomo che portava il telefono era lui”, tanto che Toti è stato intercettato.

