Corruzione: finito interrogatorio garanzia, Toti non risponde a domande**

Genova, 19 lug. – Si è avvalso della facoltà di non rispondere il governatore ligure Giovanni Toti, dal 7 maggio scorso ai domiciliari con l’accusa di corruzione, nell’interrogatorio di garanzia in cui era chiamato a difendersi dall’accusa di finanziamento illecito ai partiti legato alla campagna per le elezioni comunali del 2022 vinte dall’attuale sindaco Marco Bucci (non indagato). Toti, arrivato nella caserma ‘Tullio Santini’ della Guardia di finanza della Spezia, si è collegato in video collegamento, ma ha preferito non rispondere alle domande della giudice Paola Faggioni.

