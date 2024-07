Corruzione: gip su Toti, ‘finanziamento illecito di 55mila euro per sostenere Bucci’**

Adnkronos

Genova, 18 lug. E’ di oltre 50mila euro il presunto finanziamento illecito su cui ha indagato la procura di Genova e che ha portato oggi la giudice Paola Faggioni a una nuova misura cautelare nei confronti del governatore ligure Giovanni Toti, già ai domiciliari dallo scorso 7 maggio con l’accusa di corruzione. Nel capo di imputazione – si tratta di episodi già presenti nella prima ordinanza – si accusa Toti in concorso con Matteo Cozzani in qualità di capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria e Maurizio Rossi rappresentante legale di Terrazza Colombo srl e di Ptv programmazioni televisive srl (entrambi indagati) di aver ricevuto da Francesco Moncada, (allora consigliere di amministrazione di Esselunga) “un finanziamento rappresentato da 5.560 passaggi elettorali pubblicitari a favore del candidato sindaco Marco Bucci (non indagato) per le comunali del giugno del 2022 del valore di circa 55.600 euro”.

“Passaggi materialmente erogati da Ptv spa ma offerti da Esselunga spa in modo occulto e cioè senza alcuna delibera da parte dell’organo sociale competente, senza una regolare iscrizione a bilancio e senza procedere ad alcuna dichiarazione congiunta – si legge nel provvedimento -. In particolare, Moncada, in accordo con Rossi Cozzani e Toti, prometteva di concludere e poi concludeva un contratto di pubblicità con Maurizio Rossi che formalmente avrebbe dovuto pubblicizzare solo Esselunga ma che, in realtà, avrebbe coperto i costi anche dei passaggi pubblicitari per la campagna elettorale della lista Liguria al centro Toti per Bucci”.