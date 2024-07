Corruzione: inchiesta Toti, dipendente ‘stupido’ usato per coprire illecito

Adnkronos

Genova, 18 lug. “Qui non ho nessun obbligo… quindi io lì posso dire che gli do 10 passaggi al giorno per dire… poi gliene do 50 e questo è l’unico sistema corretto che io posso fare….. facciamo…l’ho spiegato a lui, noi dobbiamo fare un contratto per 10 passaggi al giorno…dopo di che, ho un programmatore che è veramente stupido che me li sbaglia continuamente… non è… è una questione interna e io lì poi mi incazzo…”. E’ con questo escamotage che sarebbe stato realizzato il presunto finanziamento illecito, tramite spot gratis, che ha portato ai domiciliari del governatore ligure Giovanni Toti.