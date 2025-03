Corruzione, Nordio: “Fenomeno costa crescita Pil e allontana investimenti”

Adnkronos

Roma, 20 feb. – “Come magistrato mi sono occupato a lungo di corruzione nazionale. Questo fenomeno è uno delle negatività che costano al Paese un paio di punti di Pil, allontanano investimenti stranieri e compromettono la concorrenza”.

Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un videomessaggio proiettato all’evento ’Zero Corruption’ che si sta tenendo al Maxxi di Roma. “A queste vulnerabilità, oggi si è aggiunta la corruzione internazionale – ha continuato il Guardasigilli -. La globalizzazione ha portato con sé questo aspetto e se la corruzione è sempre esistita, e probabilmente esisterà in futuro, il nostro compito è ridurre il fenomeno”.