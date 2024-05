Corruzione: Spinelli al gip, ‘spese per matrimonio unici soldi prestati a Signorini’

Adnkronos

Milano, 16 mag. Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, arrestato per corruzione e atti contrari ai doveri d’ufficio nell’inchiesta della procura di Genova che ha provocato u terremoto nella politica ligure, è una “persona perbene”. Lo fa mettere a verbale, nell’interrogatorio davanti al gip Paola Faggioni l’imprenditore Aldo Spinelli, finito ai domiciliari per corruzione. “Le spese del matrimonio sono l’unica cosa che ho dato a Signorini e mi restituirà entro giugno o luglio del prossimo anno quando prenderà la quattordicesima e avrà gli utili. Ho dato a Signorini i 15.000 euro del matrimonio, non mi ricordo come li ho dati, credo in contanti. Glieli ho dati sicuramente con la promessa che lui mi il restituirà entro luglio di questo anno. Lui è un uomo pubblico”.

Nella corposa ordinanza c’è un lungo elenco di weekend offerti a Monte Carlo, spese per il casinò e regalie, ma lo ‘zar’ del porto genovese precisa: “I gettoni delle fiches se li pagava lui. Lui godeva della mia carta vip. (…) Risultava che quando lui andava a cambiare i suoi soldi li mettevano sulla carta vip. Lo garantisco io. Se vuole i croupier sono testimoni. Lui non si è fatto vedere mai da nessuno. Vede che dico al verità. (…) Il conto corrente a Monte Carlo è limpido come una pasqua”.