Cosmetica, Urso: “Previsioni positive per il settore”

Adnkronos

Bologna, 20 mar. – Quello della cosmetica “è un settore importante, significativo e trainante del Made in Italy nel mondo, che cresce continuamente sia in qualità, eccellenza, sostenibilità, sia in volumi, nei diversi mercati del mondo. Le previsioni sono positive anche per quest’anno” che si prospetta “così difficile per il commercio internazionale”. “E’ il biglietto da visita della moda italiana, che è particolarmente attenta alla cura delle persone ed è per questo che la cosmesi è così tanto apprezzata nel mondo”. Così, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, alla 56esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica, fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano.