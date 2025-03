Cosmetica, Zanini (BolognaFiere Cosmoprof): “Oltre 3000 espositori all’edizione 2025”

Adnkronos

Bologna, 20 mar. – “Oggi è partito Cosmoprof, un’edizione molto importante per noi, abbiamo registrato oltre 3000 espositori da 65 Paesi e attendiamo 250.000 visitatori. da 150 Paesi. Ancora una volta Cosmoprof rimane la piattaforma per eccellenza di business per l’industria cosmetica”. È quanto affermato da Enrico Zanini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof, alla 56esima edizione di Cosmoprof worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica, fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano.